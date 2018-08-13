تعرف على مفتى الفتنة القطرى "محمد الجابر"

كتب- هاشم الفخرانى

جندت قطر مجموعة من الشيوخ لإطلاق فتاوى دينية ما أنزل الله بها من سلطان، ضد الدول التى تعاديها من أجل نشر الفوضى بها، وعلى درب يوسف القرضاوى مفتى الفتنة سار جاسم محمد الجابر الداعية القطرى المقرب من تميم بن حمد بن خليفة على نهج" القرضاوى".

وفضحت "قطريليكس" محمد الجابر مفتى الفتنة وأحد أبواق النظام القطرى، الذى كلفه بالترويج للفكر الإخوانى، حيث نشر فساد الحمدين فى الدول التى شهدت الربيع العربى، وزار "الجابر" مصر أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ساعد فى الترويج لأفكار التنظيم الشاذة، ثم تحول إلى عين تنظيم "الحمدين" داخل جماعة أهل السنة التركية.

واستخدم النظام القطرى "الجابر" لإصدار فتوى ضد الرباعى العربى التى أعلنت مقاطعة الدوحة فى 5 يونيو 2017 لدعمها الإرهاب والتطرف فى الشرق الأوسط، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمتشددة، وتدخلها المستمر فى الشئون الداخلية للبلاد العربية، والسعى إلى إثارة الفتن ونشر الأكاذيب والشائعات بها.