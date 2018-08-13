video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مفتى الفتنة القطرى "محمد الجابر"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:39 م
تعرف على مفتى الفتنة القطرى "محمد الجابر" مفتى الفتنة
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

جندت قطر مجموعة من الشيوخ لإطلاق فتاوى دينية ما أنزل الله بها من سلطان، ضد الدول التى تعاديها من أجل نشر الفوضى بها، وعلى درب يوسف القرضاوى مفتى الفتنة سار جاسم محمد الجابر الداعية القطرى المقرب من تميم بن حمد بن خليفة على نهج" القرضاوى".

 

وفضحت "قطريليكس" محمد الجابر مفتى الفتنة وأحد أبواق النظام القطرى، الذى كلفه بالترويج للفكر الإخوانى، حيث نشر فساد الحمدين فى الدول التى شهدت الربيع العربى، وزار "الجابر" مصر أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ساعد فى الترويج لأفكار التنظيم الشاذة، ثم تحول إلى عين تنظيم "الحمدين" داخل جماعة أهل السنة التركية.

 

واستخدم النظام القطرى "الجابر" لإصدار فتوى ضد الرباعى العربى التى أعلنت مقاطعة الدوحة فى 5 يونيو 2017 لدعمها الإرهاب والتطرف فى الشرق الأوسط، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمتشددة، وتدخلها المستمر فى الشئون الداخلية للبلاد العربية، والسعى إلى إثارة الفتن ونشر الأكاذيب والشائعات بها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمير الإرهاب يرد الجميل لسلطانه المترنح.. تميم يتدخل لحل أزمات أردوغان.. قطر تعرض التوسط للإفراج عن يونانيين معتقلين بتركيا.. وتزيد دعواتها للقطريين لقضاء إجازتهم بإسطنبول لإنعاش "الليرة" بعد انهيارها

قطر

الدوحة

تنظيم الحمدين

تميم بن حمد




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة