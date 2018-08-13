تحرير 30 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت مباحث تموين القليوبية، من تحرير 30 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من تحرير 11 قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، وتم تحرير 8 قضايا فى مجال عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير 3 قضايا فى مجال الغش الغذائى والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما تم تحرير قضية فى مجال تجميع السلع التموينية، وقضية فى مجال الألعاب النارية.