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تجديد حبس عضو الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:24 م
تجديد حبس عضو الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى أولتراس أهلاوى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عضو بألتراس أهلاوى، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة،  فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة، والمتهم نادر سيد وجهت النيابة إليه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.


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