تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الباكستانى السابق لـ 15 أغسطس الجارى

أجلت محكمة التى تنظر قضايا نواز شريف رئيس الوزراء الباكستانى السابق، اليوم الأثنين، أولى جلسات محاكمته، بشأن القضيتين المتبقيتين فى قضيتى كسب غير مشروع ضده هو وأسرته إلى 15 أغسطس الجارى

ويعد هذا أول ظهور لرئيس الوزراء السابق بعد سجنه فى يوليو الماضى، حيث يقضى "شريف" حكما بالسجن فى روالبندى، بعد أن أصدرت محكمة مكافحة الفساد حكما عليه فى 6 يوليو الماضى بالسجن عشر سنوات، فى حين حُكم على ابنته ووريثته السياسية بالسجن لمدة سبع سنوات، بسبب شراء شقق فخمة فى لندن فى التسعينيات.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، مع نشر أكثر من 500 ضابط شرطة داخل المحكمة وخارجها، فيما احتج مراسلون خارج المحكمة بعد أن مُنعوا فيما يبدو من دخولها لأسباب أمنية.