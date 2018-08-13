اليوم.. قطع مياه الشرب عن أحياء بيلا والكهرباء وقرية محلة أبو على بدسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ،برئاسة اللواء مبروك شعبان، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة بيلا، اليوم الاثنين، لأعمال الصيانة من الساعة التاسعة صباحاً للساعة التاسعة مساء، وناشد مجلس المدينة المواطنين وأصحاب المحال، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاعها.

كما أعلن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فى بيان، برئاسة اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس المركز والمدينة،عن فصل التيار الكهربائى عن قرية محلة أبو على التابعة لمركز دسوق كل يوم أحد وأربعاء من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجارى ،من الساعة العاشرة صباحاً للساعة الواحدة ظهراً.