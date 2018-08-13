video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين رواد 2030 وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:00 ص
اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين رواد 2030 وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 - أرشيفية
كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

تشهد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العملية فى مجال ريادة الأعمال.

يُذكر أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال، بحيث يصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية استراتيجية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشروع رواد 2030 ينشر إنفوجراف عن كيفية إعداد خطة مشروع

رواد 2030: شبكة حاضنات الأعمال تشجع مشاريع تنموية لخدمة المجتمع

الحكومة تطلق خريطة ترويجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن "رواد 2030"

رواد 2030

وزاره التخطيط

التخطيط

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة