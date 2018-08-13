اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين رواد 2030 وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

كتب مصطفى عبد التواب

تشهد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العملية فى مجال ريادة الأعمال.

يُذكر أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال، بحيث يصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية استراتيجية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.