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اليقظة الأمنية تفضح مسجل خطر يقود سيارة مسروقة قبل إبلاغ مالكها بالمعصرة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:22 م
اليقظة الأمنية تفضح مسجل خطر يقود سيارة مسروقة قبل إبلاغ مالكها بالمعصرة سيارة مسروقة -أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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نجحت يقظة رجال الشرطة بالقاهرة، فى الاشتباه بسيارة بمنطقة المعصرة، والذى تبين أن من يقودها مسجل خطر، ولا يحمل تراخيص، واعترف بسرقتها من منطقة عرب غنيم بحلوان، وتم التوصل للمجنى عليه مالك السيارة وتسليمها له وقرر أنه كان فى طريقه للابلاغ بسرقتها، وتم إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
 
البداية كانت أثناء تفقد النقيب كريم محمد عبد العاطى، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الحالة الأمنية بشارع كورنيش المعصرة، حيث اشتبه فى السيارة رقم أ رد 574 ماركة ايسوزو، وباستيقافها وفحص قائدها، تبين انه "سامح أ ح" 52 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 9888 فئة "ج" المعادى، والسابق اتهامه فى 29 قضيه أخرهم "سرقة وسائل نقل"، ولا يحمل تراخيص، وعثر بحوزته على 8 مفاتيح سيارات، وبنسة.
 
وبمناقشته عن مصدر السيارة، اعترف بسرقتها من منطقة عرب غنيم بحلوان، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأمكن التوصل للمجنى عليه وتبين أنه "خالد إ أ" 58 سنة، بالمعاش، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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