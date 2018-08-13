الموانئ الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ، والشعيبة، والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها الكويت حاليا.

وقالت مؤسسة الموانئ - في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن حركة العمليات في الموانئ الثلاث توقفت، بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد أعلنت على موقعها الإلكتروني، تأثر الكويت بنشاط في الرياح الشمالية الغربية، تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.