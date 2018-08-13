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الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:47 م
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الموانئ الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:32 م
الموانئ الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية لسوء الأحوال الجوية ميناء الكويت- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ، والشعيبة، والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها الكويت حاليا.

وقالت مؤسسة الموانئ - في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن حركة العمليات في الموانئ الثلاث توقفت، بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد أعلنت على موقعها الإلكتروني، تأثر الكويت بنشاط في الرياح الشمالية الغربية، تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

 


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