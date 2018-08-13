"المجالس التصديرية" تطلق العدد الأول لنشرتها الدورية

كتب إسلام سعيد

كشفت المجالس التصديرية، عن إطلاق العدد الأول لنشرتها الدورية، والتى تلقى الضوء على إنجازات القطاعات الصناعية التصديرية فى مصر لعام 2017 .

وقال بيان صادر عن المجالس اليوم الإثنين، إنه وعلى الرغم من مرور الاقتصاد المصرى بعدة عوائق خلال الست سنوات السابقة إلا أن المجالس التصديرية قد أثبتت قوتها وتماسكها وقدرتها على الاحتفاظ بحصتها الحالية من الأسواق الخارجية، بل وامتدت لاختراق أسواق جديدة فى شتى دول العالم بداية من أسواق شرق القارة الأوروبية إلى الأسواق الأفريقية، بل وامتدت أيضا إلى أسواق أمريكا اللاتينية .

وأضاف البيان المشترك، أنه سيتم إرسال النشرات الدورية للمجالس التصديرية، إلى جميع المكاتب الملحقة بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية فى مصر، كما يتم إرسالها أيضا إلى جميع المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وكذلك جميع الجهات المهتمة بالتصدير، ومجتمعات رجال الأعمال، وكافة المنظمات العمل المدنى العاملة فى مجال التصدير .

وتابعت المجالس، أن النشرة الدورية تعد بمثابة دليل شامل يسهم فى رسم خريطة الصادرات المصرية للتعريف بالقطاعات الصناعية التابعة لها مع الخدمات والانشطة المتاحة فى خطط المجالس التصديرية على مختلف قطاعاتها آخذاً فى الاعتبار زيادة الكوادر التصديرية عن طريق ضم مصدرين جُدد لقاعدة المصدرين بالمجالس التصديرية.