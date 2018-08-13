الكوريتان تتفقان على عقد قمة فى بيونج يانج سبتمبر المقبل

أ ف ب

تعتزم الكوريتان عقد قمة فى بيونج يانج فى سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بعد محادثات أجراها وفدا البلدين فى المنطقة المنزوعة السلاح التى تفصل الشمال عن الجنوب.

ولم تذكر الوكالة مصدر المعلومة، وفى حال توجه مون جاى إن إلى بيونج يانج فستكون هذه أول مرة يزور فيها رئيس كورى جنوبى عاصمة كوريا الشمالية منذ أكثر من 10 سنوات.

وعقد مسؤولون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مفاوضات رفيعة المستوى، فيما يشير تقرير صحيفة كورية جنوبية الى أن الجانبين قد يخططان لعقد قمة فى بيونج يانج فى وقت لاحق هذا الشهر.

والتقى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن فى أبريل فى قرية الهدنة على طول حدودهما المشتركة واتفقا على عقد قمة أخرى فى الخريف، هذه المرة فى بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية.

ونقلت صحيفة كوكمين إيلبو عن مسؤول كورى جنوبى طلب عدم نشر اسمه قوله اليوم الإثنين، إن القمة يمكن أن تعقد فى أواخر أغسطس.

وقالت الصحيفة إن الجدول الزمنى كان منسقا فى معظمه مع كوريا الشمالية ومن المرجح أن تعقد القمة فى بيونج يانج.

وذكر متحدث باسم البيت الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية الأحد أن المسؤولين يأملون أن يتم البت فى مثل هذه التفاصيل خلال محادثات الإثنين.