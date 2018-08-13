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الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:16 م
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القبض على مندوب مبيعات بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:46 م
القبض على مندوب مبيعات بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على مندوب مبيعات وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" فى حملة أمنية بدائرة مركز  الإسماعيلية.

 

وكان  اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام  الرائد محمد هشام  رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "بيشوى.ج.ج" 31 عاما مندوب مبيعات ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية  بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 


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