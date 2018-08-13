الصحة الفلسطينية تستنكر اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على الطواقم الطبية

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استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، بالاعتداء على طاقم طبى من الرعاية الصحية الأولية، ومصادرة سيارة تابعة للوزارة، فى (مسافر يطا) جنوب الخليل.

واعتدت سلطات الاحتلال على الطاقم واحتجزت السيارة بعد إفراغها من الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى لتعطيل عمل الطاقم الطبى ومنع إرسال الأدوية اللازمة لعلاج المواطنين فى تلك المنطقة.

وناشدت الوزارة، فى بيان، كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى بضرورة التحرك العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق الطواقم الصحية ومراكز العلاج وقتل المسعفين، الذى كان آخرهم الشهيد عبدالله القططى فى قطاع غزة أثناء تأديته واجبه الإنسانى فى إنقاذ الجرحى الجمعة الماضية.

وأضافت "مستمرون بكل ما أوتينا فى تقديم العلاج للمواطنين أينما كانوا رغم كل التحديات، انطلاقا من واجبنا تجاه شعبنا".