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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:58 ص
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الشرطة الهولندية تلقى القبض على رجل فى أمستردام بعد واقعة عند القنصلية التركية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:00 ص
الشرطة الهولندية تلقى القبض على رجل فى أمستردام بعد واقعة عند القنصلية التركية الشرطة الهولندية
أمستردام (رويترز)
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ذكرت شبكة (إن.أو.إس) الهولندية أن رجلا اعتقل بعد إلقاء عبوات طلاء وقنابل حارقة على القنصلية التركية فى أمستردام مساء أمس السبت، مما تسبب فى اندلاع حريق صغير فى حديقتها الأمامية.

وذكرت (إن.أو.إس) أن الواقعة لم تسفر عن أى إصابات.

ونقلت عن القنصل التركى تولجا أوركون قوله إن الرجل هولندى الجنسية ويبلغ من العمر 34 عاما. ولم تكشف الشرطة الهولندية عن جنسية الرجل أو دوافعه المحتملة، لكنها أكدت أن هناك عملية اعتقال تمت بعد فترة وجيزة من حدوث الواقعة مساء السبت.

وقال أوركون إن الرجل ألقى ثلاث عبوات بدائية الصنع على القنصلية وأظهرت لقطات أجهزة المراقبة الأمنية أن اثنتين منها، وهما عبارة عن مجموعة من عبوات الطلاء المربوطة ببعضها وقنبلة حارقة، لم تشتعلا.

وأضاف أن الثالثة، وهى قنبلة حارقة أخرى، أشعلت الحريق فى الحديقة.

 


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