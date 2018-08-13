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الشرطة الإسرائيلية تستجوب المليارديرة الأمريكية شارى أريسون فى قضية رشوة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:00 ص
الشرطة الإسرائيلية تستجوب المليارديرة الأمريكية شارى أريسون فى قضية رشوة المليارديرة الأمريكية شارى أريسون
تل أبيب (رويترز)
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قالت شركة المليارديرة الإسرائيلية الأمريكية شارى أريسون إن الشرطة الإسرائيلية استجوبت سيدة الأعمال اليوم الأحد فى إطار تحقيق يتعلق بقضية رشوة فى شيكون آند بينوى، كبرى شركات البناء فى إسرائيل.

وكانت أريسون جروب، الذراع الاستثمارية لسيدة الأعمال، باعت فى الآونة الأخيرة حصة مسيطرة فى شيكون آند بينوى إلى رجل الأعمال الأمريكى الإسرائيلى ناتى سيدوف.

وقالت أريسون جروب فى بيان إن وحدة مكافحة الفساد فى الشرطة الإسرائيلية استدعت أريسون مع مسؤولة تنفيذية أخرى بالمجموعة هى إفرات بيليد.

وأضافت الشركة "لقد تعاونا بشكل تام، وهما على يقين بأنه ليس هناك أى خطأ يشوب سلوكهما، وذلك ما ستخلص إليه أجهزة الأمن أيضا".

واستكملت أريسون جروب بيع حصتها البالغة 47.5 % فى شيكون آند بينوى إلى سيدوف الأسبوع الماضى مقابل 1.1 مليار شيقل (296 مليون دولار).

وفى فبراير شباط، أعلنت شيكون آند بينوى أن الشرطة اعتقلت أربعة من الموظفين الحاليين والسابقين بإحدى الشركات التابعة لها فى الخارج لاستجوابهم للاشتباه بتورطهم فى رشا بأفريقيا.

وقالت شيكون آنذاك إن الوحدة تجرى تحقيقا من جانبها بالاستعانة بشركة مستقلة من الخارج. وأضافت أنها لم تتمكن بعد من تقييم مدى دقة هذه المزاعم.

وذكر بيان مشترك للشرطة وهيئة الأوراق المالية فى إسرائيل اليوم الأحد أن تحقيقهما يركز على شكوك بأن الشركة قدمت رشا لمسؤولين فى حكومات أجنبية للإسراع فى تنفيذ مشروعات بمئات الملايين من الدولارات فى كينيا وغيرها من الدول.

وأضاف البيان المشترك أن التحقيق يجرى بالتعاون مع جهات أجنبية دون مزيد من التفاصيل.

ورثت أريسون وشقيقها مليارات الدولارات من أبيها تيد أريسون، الذى أسس شركة كارنيفال، كبرى الشركات المشغلة للبواخر السياحية فى العالم.

 


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