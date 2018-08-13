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الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:41 م
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الرئيس التونسى يخطط لعرض مشروع قانون التساوى فى الميراث بين الرجل والمرأة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:02 م
الرئيس التونسى يخطط لعرض مشروع قانون التساوى فى الميراث بين الرجل والمرأة الباجى قائد السبسى الرئيس التونسى
أ ف ب
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أعلن الباجى قائد السبسى الرئيس التونسى، اليوم الاثنين، أنه يخطط لعرض مشروع قانون يساوى فى الميراث بين الرجل والمرأة على البرلمان.
 
وقال "السبسى" فى خطابه بمناسبة عيد المرأة فى تونس، أنه يقترح أن تصبح المساواة فى الإرث قانوناً، موضحا أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد إنتهاء العطلة البرلمانية فى أكتوبر المقبل.
 
ويعد الاقتراح لمساواة الميراث بين الجنسين بين المسائل الأكثر إثارة للجدل ضمن مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التى اقترحتها لجنة شكلها الرئيس قبل عام، حيث اقترحت اللجنة أن يكون الميراث متساويا بشكل تلقائى بين الورثة من النساء والرجال.
 
وقال "السبسى" بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع فإذا كان المورث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك، وسيتم إدخال قانون المساواة فى الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذى سن عام 2014 والذى اعتبر إنجازا رئيسيا.
 
ومن المتوقع أن تخرج تظاهرة، مساء اليوم الأثنين، فى العاصمة تونس تأييدا للمساواة بين الجنسين.
 

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