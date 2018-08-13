الخرطوم تدعو الاتحاد الأوروبى إلى دعم المجتمعات فى شرق السودان

الخرطوم /أ ش أ/

دعا مساعد الرئيس السودانى موسى محمد أحمد الاتحاد الأوروبى، إلى مضاعفة الجهد فى شرق السودان فى المجال الزراعى والأمن الغذائى والسياحة والاستثمار والثروة الحيوانية، من أجل دعم المجتمعات هناك.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، بالقصر الجمهورى فى الخرطوم، بسفراء الاتحاد الأوروبى لدى السودان، حيث ناقش معهم مشروعات التنمية التى يقوم بها الاتحاد.

وقدم مساعد الرئيس لسفراء الاتحاد الأوروبى توضيحا شاملا حول جهود السودان لإحلال السلام على المستوى المحلى والإقليمي، والمسيرة السياسية والانتخابات القادمة، وكذلك الجهود المبذولة لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار من أجل إنفاذ توصيات مؤتمر شرق السودان.