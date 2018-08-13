الخبراء القانونيون للدول العربية يناقشون تعزيز العمل العربى المشترك

كتب مصطفى عنبر

انطلقت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون القانونية برئاسة زكريا عبد الله الأنصارى وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية بدولة الكويت رئيس اللجنة، وبمشاركة خبراء قانونيين ممثلين للدول العربية، وبحضور ممثل الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولى المستشار إيهاب مكرم.

وأشار الانصارى، إلى أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا محددا من البنود من أجل إيجاد الصياغات القانونية لها بما يعزز العمل العربي المشترك، ومنها مناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب فى إطار التطوير والتحديث والإصلاح فى جامعة الدول العربية.

وأضاف فى تصريح له على هامش الاجتماع أن اللجنة تناقش أيضا مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربي المعدلة، بالإضافة لمناقشة مشروع النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.

وقال الأنصاري إن المناقشات تستهدف تطوير التشريعات العربية التى أصدرتها جامعة الدول العربية بما يتواكب مع النظم الدولية الحديثة وتعزيز قدرة الدول العربية من خلال إنشاء آليات جديدة لفض المنازعات الاستثمارية مثل محكمة الاستثمار العربية.