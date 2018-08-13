video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخبراء القانونيون للدول العربية يناقشون تعزيز العمل العربى المشترك

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:24 م
الخبراء القانونيون للدول العربية يناقشون تعزيز العمل العربى المشترك الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
انطلقت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون القانونية برئاسة زكريا عبد الله الأنصارى وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية بدولة الكويت رئيس اللجنة، وبمشاركة خبراء قانونيين ممثلين للدول العربية، وبحضور ممثل الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولى المستشار إيهاب مكرم. 
 
وأشار الانصارى، إلى أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا محددا من البنود من أجل إيجاد الصياغات القانونية لها بما يعزز العمل العربي المشترك، ومنها مناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب فى إطار التطوير والتحديث والإصلاح فى جامعة الدول العربية.
 
وأضاف فى تصريح له على هامش الاجتماع أن اللجنة تناقش أيضا مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربي المعدلة، بالإضافة لمناقشة مشروع النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.
 
وقال الأنصاري إن المناقشات تستهدف تطوير التشريعات العربية التى أصدرتها جامعة الدول العربية بما يتواكب مع النظم الدولية الحديثة وتعزيز قدرة الدول العربية من خلال إنشاء آليات جديدة لفض المنازعات الاستثمارية مثل محكمة الاستثمار العربية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمين العام للجامعة العربية يلتقى الرئيس اليمنى غدا

الجامعة العربية تؤكد ثقتها فى قدرة الشباب على التعامل مع تحديات المنطقة

بدء احتفالية الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمى للشباب

الجامعة العربية

الاسكان

الاسكان والتعمير

الكويت

استثمار




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة