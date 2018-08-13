الجيش اليمنى يسيطر على منطقتى الحراملة وبنى فاضل فى حجة

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سيطرت قوات الجيش اليمنى بدعم من طيران ومدفعية التحالف العربي، على منطقتى الحراملة وبنى فاضل فى حجة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى الانقلابية .

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش اليمنى يخوض معارك عنيفة مع الحوثيين فى مديرية حيران بمحافظة حجة، ما أسفر عن السيطرة على منطقتى الحراملة وبنى فاضل، والقضاء على عشرات الحوثيين ، فيما أسر عنصران آخران منهم ، وتبين أنهما من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم فى جبهات المعارك .

يذكر أن الجيش اليمنى بدعم من قوات التحالف العربى أطلق عملية عسكرية واسعة فى محافظة حجة شمال غربى اليمن.