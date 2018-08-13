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الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:49 م
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الجيش الأفغانى: مقتل 130 مسلحًا فى ضربات جوية مشتركة جنوب شرقى البلاد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:34 م
الجيش الأفغانى: مقتل 130 مسلحًا فى ضربات جوية مشتركة جنوب شرقى البلاد الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأفغانى مقتل أكثر من 130 مسلحًا فى ضربات جوية مشتركة مع القوات الأجنبية بإقليم غازنى جنوب شرقى البلاد.

وذكر الفيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغانى - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الاثنين، أن القوات الأفغانية وقوات التحالف شنت ضربات جوية على مخابئ المسلحين بإقليم غازنى، ما أدى أيضًا إلى تدمير مخبأين ومركبة تابعة للمسلحين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الاشتباكات المتفرقة بين القوات الأفغانية ومسلحى (طالبان) فى مدينة غزنة عاصمة إقليم غازنى منذ يوم الجمعة الماضى.

وأعلن وزير الدفاع الأفغانى طارق شاه بهرامى مقتل 194 متمردا حتى الآن جراء القتال الدائر منذ أربعة أيام بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان فى إقليم "غازني" الكائن بوسط البلاد وذلك عقب محاولة عناصر الحركة الاستيلاء على نقاط أمنية بالإقليم.

وقال بهرامى - خلال مؤتمر عقده مع وزير الداخلية الأفغانى ويس أحمد بارماك اليوم الاثنين، بشأن الوضع فى إقليم غازنى حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - إن 20 مدنيا لقوا مصرعهم أيضا جراء القتال الدائر منذ يوم الجمعة الماضية فى الإقليم، مضيفا أنه تم إرسال نحو ألف جندى إضافى إلى إقليم غازنى لاستعادة الأوضاع فى الإقليم تحت السيطرة.

كما أعلن وزير الداخلية الأفغانى ويس أحمد بارماك - خلال المؤتمر - مقتل 70 فردا من قوات الشرطة جراء القتال.


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