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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:43 ص
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الثقافة الجزائرية: أكثر من 700 ألف مشاهد للفعاليات الثقافية خلال صيف 2018

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:00 ص
الثقافة الجزائرية: أكثر من 700 ألف مشاهد للفعاليات الثقافية خلال صيف 2018 الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة
(أ ش أ)
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كشف وزير الثقافة الجزائرى عز الدين ميهوبى إن الفعاليات الثقافية التى تم تنظيمها خلال صيف 2018 شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور الجزائرى بلغ أكثر من 700 ألف مشاهد.

وقال ميهوبى فى مؤتمر صحفى بولاية قالمة (شمال شرق) إنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الجمهور المتابع للنشاطات والفعاليات الفنية نهاية شهر أغسطس الجارى مليون متفرج.

وأشار إلى الأسابيع الخمسة الماضية شهدت تنظيم ما يفوق 600 لقاء فنيى فى مختلف الولايات إضافة إلى 50 حفلا فنيا كبيرا ضمن القافلة المنظمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وقال إن التقديرات الخاصة بالحضور تشير إلى أن هناك إقبالا غير مسبوق فى المدن الداخلية يصل أحيانا إلى ما بين 12 ألف و15 ألف مشاهد.

وأضاف أن القافلة الفنية التى جابت حتى الآن 40 ولاية حققت نجاحا واسعا ، وشهدت اندماجا كبيرا من المجتمع المدنى فى كل المناطق التى زارتها كما أنها وصلت إلى مناطق لم يسبق لها وأن احتضنت نشاطات فنية مشابهة منذ 50 عاما مضت.

وتابع أن المهرجانات الكبرى على غرار مهرجان جميلة العربى (سطيف) ومهرجان تميقاد (باتنة) شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، مشيرا إلى المكاسب الكبيرة التى حققها القطاع الثقافى خلال العشرين عاما الأخيرة فى مختلف الجوانب المتعلقة بالتراث والبحث والهياكل مرجعا ذلك إلى الاهتمام الخاص الذى يوليه الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لقطاع الثقافة بكل أبعاده.

 


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