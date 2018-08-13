video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الثقافة الأردنية: مسئوليات المثقفين تتعاظم فى ظل الاعتداءات الإرهابية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:00 ص
الثقافة الأردنية: مسئوليات المثقفين تتعاظم فى ظل الاعتداءات الإرهابية رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النسور، إن مسئوليات المثقفين تتعاظم فى ظل ما يتعرض له الأردن من اعتداءات إرهابية مستمرة.

وأضافت النسور - خلال لقائها الهيئات الثقافية فى محافظة الكرك، اليوم الأحد- إن الدور التنويرى للمثقفين ضرورة حياتية شاملة لا يقل أهمية عن أى دور آخر فى المجتمع.

وأشارت إلى أن مهمة التوعية بخطورة الفكر الإرهابى المنحرف من خلال الأعمال الثقافية وترسيخ قيم الحوار يساهم فى حماية المجتمع والدولة من تداعيات السلوك الإجرامى الناجم عن فكر مغلق غير قادر على استيعاب الآخر.

ونوهت الوزيرة إلى أن الحدث الجلل الذى أصاب السلط أصاب قبلها الكرك وإربد؛ حيث أعلى الأردنيون من قيم ثقافتهم الحقيقية القائمة على المحبة والوعى والانفتاح فى مواجهة ثلة من الخارجين على قيم الحياة، وهى ما وصفتها النسور بـ"الاستراتيجية القيمية الأردنية"، القائمة على بناء ثقافى حضارى أردنى يرفض ويحارب كل أشكال الغلو والتطرف والإرهاب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن يؤكد انتهاء العمليّة الأمنيّة فى السلط واستمرار تمشيط المنطقة

ملك الأردن يطمئن على صحة مصابى أحداث الفحيص والسلط

الاردن

اخبار الاردن

الثقافه الاردنيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة