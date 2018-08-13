الثقافة الأردنية: مسئوليات المثقفين تتعاظم فى ظل الاعتداءات الإرهابية

عمان (أ ش أ)

أكدت وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النسور، إن مسئوليات المثقفين تتعاظم فى ظل ما يتعرض له الأردن من اعتداءات إرهابية مستمرة.

وأضافت النسور - خلال لقائها الهيئات الثقافية فى محافظة الكرك، اليوم الأحد- إن الدور التنويرى للمثقفين ضرورة حياتية شاملة لا يقل أهمية عن أى دور آخر فى المجتمع.

وأشارت إلى أن مهمة التوعية بخطورة الفكر الإرهابى المنحرف من خلال الأعمال الثقافية وترسيخ قيم الحوار يساهم فى حماية المجتمع والدولة من تداعيات السلوك الإجرامى الناجم عن فكر مغلق غير قادر على استيعاب الآخر.

ونوهت الوزيرة إلى أن الحدث الجلل الذى أصاب السلط أصاب قبلها الكرك وإربد؛ حيث أعلى الأردنيون من قيم ثقافتهم الحقيقية القائمة على المحبة والوعى والانفتاح فى مواجهة ثلة من الخارجين على قيم الحياة، وهى ما وصفتها النسور بـ"الاستراتيجية القيمية الأردنية"، القائمة على بناء ثقافى حضارى أردنى يرفض ويحارب كل أشكال الغلو والتطرف والإرهاب.