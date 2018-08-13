التعرف على هوية جثتى إرهابيين بولاية سكيكدة الجزائرية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، التعرف على هوية جثتين لإرهابيين كانت قد عثرت عليهما قوات الجيش الجزائرى إثر عملية بحث بمنطقة بولخراشف بولاية سكيكدة (شمال شرق).

وقالت وزارة الدفاع، فى بيان، اليوم الإثنين، إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبعد إجراء التحاليل العلمية اللازمة، تم التعرف يوم، أمس الأحد، على هوية جثتين كانت قد عثرت عليهما دورية للجيش الجزائرى إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة (بولخراشف) ببلدية بنى ولبان، ولاية سكيكدة، مضيفا أن الجثتين تعودان لإرهابيين هما شروانة الهانى ولحنش الشريف.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن قوات الجيش بالتنسيق مع الأمن الوطنى ببشار (الناحية العسكرية الثالثة) ضبطت تاجرى مخدرات بحوزتهما 126 كيلوجراما من المخدرات، كما أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من الجزائر العاصمة ومستغانم ووهران 6 تجار مخدرات وضبط بحوزتهم 156 كيلوجراما من المخدرات.