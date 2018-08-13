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البرلمان الليبى يستأنف جلساته اليوم لمناقشة قانون الاستفتاء على مسودة الدستور

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:14 ص
البرلمان الليبى يستأنف جلساته اليوم لمناقشة قانون الاستفتاء على مسودة الدستور مجلس النواب الليبى
كتب : أحمد جمعة
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يستأنف مجلس النواب الليبى، اليوم الاثنين، جلساته بمقره فى طبرق لاستكمال مناقشة قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الدائم بالبلاد.

ويتوقع أعضاء مجلس النواب الليبى أن تشهد جلسة اليوم حضورا كبيرا، فيما أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن البرلمان استكمل خلال الأسابيع الماضية مناقشاته وملاحظاته على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور.

 

وأضاف أن البرلمان الليبى ناقش أيضا خلال الجلسات السابقة ما يتعلق بالنصاب القانونى الواجب توفره بالتصويت بالموافقة على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

 

وأكد بليحق أن مجلس النواب الليبى أحال الأمر للهيئة الاستشارية التابعة لرئاسة البرلمان، لحسم الأمر من الناحية الدستورية والقانونية


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