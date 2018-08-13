البحرية الأمريكية تجرى تجارب على سلاح جديد لتدمير الألغام البحرية

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جرى سلاح البحرية الأمريكية تجارب على إستخدام رؤوس حربية جديدة فى "تدمير الألغام البحرية للعدو" تحت سطح المحيطات ، وذلك عن طريق إنزالها بواسطة المروحيات.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن هذه الرؤوس الحربية تهدف الى حماية الغواصات والسفن الموجودة فوق سطح الماء ، وهى موجهة باستخدام السونار ، حيث تضيف قدرات جديدة للعمليات القتالية التى يقوم سلاح البحرية الأمريكية بتنفيذها.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن هذه الرؤوس الحربية تحمل اسم "نظام تحييد الألغام البحرية بوسائل محمولة جوا" أو إختصارا "ايه ام ان اس".