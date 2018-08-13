"الابتكار فى العالم المفتوح" ملتقى بجامعة بنى سويف بالتعاون مع "جوجل"

بنى سويف أيمن لطفى

نظمت كلية العلوم بجامعة بنى سويف، أمس الأحد، بالتعاون مع شركة "جوجل" ملتقى علميًا بعنوان "الابتكار فى العالم المفتوح"، بحضور دكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم، والوكلاء ورؤساء الأقسام وبعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وبرعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

وأوضحت الجامعة فى بيان لها أن الملتقى يأتى فى إطار تنمية المهارات العلمية والتكنولوجية لدى الطلاب ومواكبة متطلبات سوق العمل، وناقش الحاضرون العديد من الموضوعات التكنولوجية الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والأمن الرقمى، وخدمات جوجل؛ وأضاف البيان: إن جامعة بنى سويف تنفرد بعقد هذا الملتقى الذى تعقده شركة جوجل سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية.