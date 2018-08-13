الأموال العامة تضبط موظفين اثنين مكنا شخص من البناء المخالف على أراض زراعية

(أ ش أ)

تمكن ضباط الأموال العامة من ضبط اثنين من موظفى المحليات، لقيامهما بالتواطؤ مع أحد الأشخاص لتمكينه من بناء عقار سكنى مخالف على الأراضى الزراعية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام بعض مسئولى الوحدة المحلية بقرية أويش الحجر التابعة لمجلس مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وتمكينهم للتعدى على أرض زراعية وبناء عقارات سكنية عليها بدون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب ذلك النشاط إسلام.ع (55 سنة - فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بأويش الحجر التابعة لمجلس مركز ومدينة المنصورة)، وعيد.ح (57 سنة - رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة)، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة.

وتبين قيامهما فى غضون عامى 2011 و2012 باستغلال موقعهما الوظيفى، والتواطؤ مع عيد.ع، المقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضى وأول علوى خارج الحيز العمرانى "أرض زراعية" بدون ترخيص كائن بقرية أويش الحجر، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.