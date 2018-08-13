اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الاثنين، منها تفاصيل المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اليمنى عبد ربه منصور هادى، وتأكيد الرئيس السيسي رفض مصر أن يتحول اليمن لمنصة تهديد لحرية الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب، ومقتل 6 إرهابيين فى أكتوبر خططوا لاستهداف منشآت الدولة بعيد الأضحى، وإغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير.

السيسي: نرفض تحول اليمن لموطئ نفوذ قوى غير عربية أو منصة لتهديد الملاحة فى البحر الأحمر

مقتل 6 إرهابيين فى أكتوبر خططوا لاستهداف منشآت الدولة بعيد الأضحى

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى غضون 3 سنوات ونصف





الحكومة تنفى 8 شائعات منها: لا تأجيل للعام الدراسى.. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة





"المرور" يعلن إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير





انهيار منزل من 3 طوابق بقنا يتسبب في مصرع أم وأطفالها الأربعة بمنطقة الزبيدى بقنا





تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.. القاهرة والجيزة الساعة الخامسة و51 دقيقة





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ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة