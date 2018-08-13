استمرار القتال بين قوات الأمن وعناصر طالبان فى إقليم غازنى لليوم الرابع

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أعلن مسئولون أفغان، اليوم الاثنين، استمرار القتال بين قوات الأمن وعناصر حركة طالبان فى إقليم غازنى لليوم الرابع على التوالي، وذلك عقب محاولة عناصر الحركة الاستيلاء على نقاط أمنية بالإقليم الكائن وسط البلاد.

ونقلت شبكة إيه بى سى نيوز الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش قوله إنه تم إرسال تعزيزات إلى غازنى وجارى محاولة تطهير الإقليم من عناصر حركة طالبان.

ومن جانبها، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مستشارين عسكريين لمساعدة القوات الأفغانية فى إقليم غازني.

وبدوره، قال الكولونيل فريد مشعل قائد شرطة الإقليم إن غالبية المتمردين الذين يقاتلون فى غازنى أجانب، مؤكدا مقتل المئات من عناصر حركة طالبان حتى الآن.