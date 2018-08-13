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الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:45 م
خالد صلاح
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إنقاذ 13 شخصا من مروحية هبطت اضطراريا فى طاجيكستان

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:40 م
إنقاذ 13 شخصا من مروحية هبطت اضطراريا فى طاجيكستان مروحية- أرشيفية
أ ش أ
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أخلى عمال الإنقاذ 13 شخصا على متن مروحية من طراز مي-18، هبطت اضطراريا فى جبال طاجيكستان الشرقية.

وذكرت لجنة الطوارئ الطاجيكية - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين - "أنه تم إجلاء 13 شخصا إلى منطقة لايخشسكي".

وأفادت بعض التقارير المحلية بمقتل 3 من متسلقى الجبال من روسيا، إلى جانب اثنين من أفراد طاقم الطائرة لقيا حتفهما خلال عملية الهبوط الحاد للمروحية .

ووقع الحادث عندما كان المتسلقون فى طريقهم للعودة إلى معسكرهم بعد أن تسلقوا جبل ايزويل سومونى بيك، وهو أعلى جبل فى طاجيكستان (حوالى 24600 قدم فوق مستوى سطح البحر).

 

 


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