إنقاذ 13 شخصا من مروحية هبطت اضطراريا فى طاجيكستان

أخلى عمال الإنقاذ 13 شخصا على متن مروحية من طراز مي-18، هبطت اضطراريا فى جبال طاجيكستان الشرقية.
وذكرت لجنة الطوارئ الطاجيكية - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين - "أنه تم إجلاء 13 شخصا إلى منطقة لايخشسكي".
وأفادت بعض التقارير المحلية بمقتل 3 من متسلقى الجبال من روسيا، إلى جانب اثنين من أفراد طاقم الطائرة لقيا حتفهما خلال عملية الهبوط الحاد للمروحية .
ووقع الحادث عندما كان المتسلقون فى طريقهم للعودة إلى معسكرهم بعد أن تسلقوا جبل ايزويل سومونى بيك، وهو أعلى جبل فى طاجيكستان (حوالى 24600 قدم فوق مستوى سطح البحر).
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