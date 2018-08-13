video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إعادة فتح متحف مدينة إدلب السورية بعد غلقه 5 سنوات - صور

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:51 م
إعادة فتح متحف مدينة إدلب السورية بعد غلقه 5 سنوات - صور متحف إدلب - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق
أعاد متحف مدينة إدلب فى شمال غرب سوريا فتح أبوابه، اليوم الاثنين وعرض جزء صغير من مقتنياته بعد 5 سنوات من إقفاله، ولم يسلم خلالها من القصف وأعمال السرقة والنهب.
 
وقال المسؤول عن الآثار فى مدينة إدلب أيمن النابو، تبنينا إعادة تفعيل وترميم وصيانة متحف إدلب من أجل إعادة إطلاقه للحياة، مضيفا: "إنها رسالة إلى العالم وخصوصاً منظمة اليونسكو من أجل أن تأخذ دورها حيال المواقع الأثرية فى إدلب"، مشدداً على أن الآثار "مستقلة فكرياً وتاريخياً وحيادية عن كافة الاتجاهات السياسية أو الحزبية والعسكرية..".
جانب من المتحف
جانب من المتحف
 
وتعرف محافظة إدلب التى تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها، بكثرة متاحفها ومواقعها الأثرية التى تعود لحقب تاريخية قديمة، ومن أبرزها مدينة ابلا الأثرية، إحدى أقدم الممالك فى سوريا قبل الميلاد.
 
وتتولى ادارة محلية مدنية تضم أكاديميين وعلماء آثار من إدلب الاشراف على المتحف الذى فتحت قاعتان منه أمام الزوار، وتُعرض فيهما وفق مراسل وكالة فرانس برس آوان فخارية وجرار ورقم وعدد من التماثيل ولوحات من الفسيفساء.
 
وتعرض متحف إدلب الذى افتتح فى العام 1989 ثم أغلق أبوابه فى العام 2013 مع احتدام المعارك، كما بقية المواقع الأثرية فى سوريا خلال سنوات النزاع للقصف والتخريب وأعمال النهب.
عرض القطع الأثرية
عرض القطع الأثرية

قطع أثرية بمتحف إدلب
قطع أثرية بمتحف إدلب

متحف إدلب الأثرى
متحف إدلب الأثرى

متحف إدلب فى سوريا
متحف إدلب فى سوريا

متحف إدلب
متحف إدلب
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مستودع الأسلحة بإدلب إلى 39 شخصا

اليونسيف: مليون طفل سورى معرضون للخطر فى إدلب وحدها

متحف

متحف ادلب

متاحف سوريا

سوريا




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة