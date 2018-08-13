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الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:56 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق قنا - أبوتشت

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:15 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق قنا - أبوتشت حادث تصادم - أرشيفية
قنا - هند المغربى
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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ركاب بطريق قنا أبوتشت الزراعى، أمام قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ركاب بطريق قنا أبوتشت الزراعى أمام قرية الكرنك، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عدلية حمبلى محمود 50 سنة، ومحمد عطية عبد الشافى 18 سنة، وأحمد خلف أبو المجد 19 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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