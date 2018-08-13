إصابة شاب سقط من أعلى شرفة الطابق الثانى فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب شاب بإصابات بالغة، وذلك إثر سقوطه من أعلى شرفة الطابق الثانى نتيجة اختلال توازنه بمدينة السادات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية ، إخطارا من العميد محمود عبد الله مأمور مركز السادات، باستقبال مستشفى السادات العام " م . ق . ل .. " 23 عاما مؤهل متوسط ومقيم مركز ميت عبيد بمحافظة الدقهلية مصاباً بكسر ونزيف بالجمجمه-كسر بعظمه الترقوة اليمنى، كدمه بالعين اليمنى ،حالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم التعليمى.

بالانتقال والفحص وسؤال شهود الواقعة كل من " ر . ع . م ." 23 عاما مؤهل متوسط ومقيم مركز ملاوى – المنيا ، " إ . س . ع ." 40 عاما عامل ومقيمان بالمنطقة الثانية إبنى بيتك بمدينة السادات ، أفادوا أن المصاب حضر لزيارة الثالث وحال جلوسه على سور شرفة شقته بالطابق الثانى اختل توازنه وسقط أرضاً وحدثت إصابته،ونفوا الشبهة الجنائية ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ،وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .