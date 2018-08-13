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إسرائيل تنتهك حرمات الأقصى ومتحدث جيشها يهنئ الفلسطينين بالحج

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:40 م
إسرائيل تنتهك حرمات الأقصى ومتحدث جيشها يهنئ الفلسطينين بالحج افيخاى أدرعى
كتب- هاشم الفخرانى
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فى كل مناسبة دينية إسلامية يحاول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى افيخاى ادرعى دس السم بالعسل ، ولم يجد "أدرعى" أفضل من موسم الحج لكى يبث سمه عبر منصات التواصل الاجتماعى  ليجمل وجه إسرائيل القبيح فى انتهاك حرمات المسلمين فى القدس الشريف ، لكى يتظاهر وكأن إسرائيل تحترم حرمات المسلمين فى فلسطين المحتلة .

افيخاى أدرعى
افيخاى أدرعى

 

وقال أدرعى إنه بمناسبة افتتاح موسم الحج، وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى أقدس الحُرم الإسلامية، أتمنى للجميع حجا مبرورًا وسعيا مشكورًا، ادعوا للجميع بالخير، وخاصًة الحجاج الفلسطينيين الذين عبروا عن طريق معبر جسر النبى لأداء مناسك الحج بالاضافة الى الحجاج العرب الإسرائيليين

 

 


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