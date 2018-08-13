إزالة 40 حالة تعدى على أملاك الدولة ونهر النيل خلال حملة بمحافظة قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، من شن حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى والصرف، بدائرة مركز قنا، بالتنسيق مع رؤساء مجلس المدينة.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا يفيد بشن حملة مكبر لإزالة التعديات عل الرقعة الزراعية ونهر النيل، أسفرت عن تنفيذ 40 حالة تعديات متنوعة بدائرة المركز شملت قرى أولاد عمرو والحجيرات والسمطا ومركز دشنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.