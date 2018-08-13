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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:43 م
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إزالة 40 حالة تعدى على أملاك الدولة ونهر النيل خلال حملة بمحافظة قنا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:25 م
إزالة 40 حالة تعدى على أملاك الدولة ونهر النيل خلال حملة بمحافظة قنا إزالة تعديات على الأراضى الزراعية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، من شن حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى والصرف، بدائرة مركز قنا، بالتنسيق مع رؤساء مجلس المدينة.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا يفيد بشن حملة مكبر لإزالة التعديات عل الرقعة الزراعية ونهر النيل، أسفرت عن تنفيذ 40 حالة تعديات متنوعة بدائرة المركز شملت قرى أولاد عمرو والحجيرات والسمطا ومركز دشنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.


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