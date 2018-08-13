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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:16 م
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إجلاء 2200 شخص فى بولندا لإزالة 3 قنابل تعود للحرب العالمية الثانية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:03 م
إجلاء 2200 شخص فى بولندا لإزالة 3 قنابل تعود للحرب العالمية الثانية الشرطة البولندية- أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مسؤولون فى بولندا اليوم الاثنين، إجلاء 2200 شخص لإزالة 3 قنابل تعود للحرب العالمية الثانية، عُثر عليها بأحد المنتجعات السياحية بمدينة (كولوبرزيج) المطلة على بحر البلطيق.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية عن المتحدث باسم وحدة قوات البحرية المحلية جاسيك كوياتكوفسكى قوله إنه تم العثور على جسم معدنى يعتقد أنه قنبلة جديدة أثناء الإعداد لنقل القنابل الثلاثة لمنطقة التفجير الآمنة.

وتابعت الشبكة أن القنابل الثلاثة تزن 300 كيلوجرام، ويصل مدى تأثير كل منها إلى 2 كيلومتر.. وتمت عملية الإجلاء لألفى مواطن و200 سائح فى سيارات المواطنين الخاصة وحافلات تابعة للسلطات البولندية.

يشار إلى أن مدينة (كولوبرزيج) كانت جزءا من ألمانيا أثناء الحرب، وكانت موقعا للقتال العنيف فى مراحل الصراع الأخيرة.

 

 


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