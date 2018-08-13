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الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:40 ص
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أعضاء مجلس النواب الباكستانى يؤدون اليمين الدستورى خلال الجلسة الافتتاحية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:35 ص
أعضاء مجلس النواب الباكستانى يؤدون اليمين الدستورى خلال الجلسة الافتتاحية الرئيس الباكستانى ممنون حسين
أ ش أ
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أدى أعضاء مجلس النواب الباكستانى الجدد البالغ عددهم 329، اليوم الإثنين، اليمين الدستورى خلال الجلسة الافتتاحية الخامسة عشر للجمعية الوطنية فى مقر البرلمان فى العاصمة الباكستانية إسلام اَباد، وذلك بعد انتخابهم فى 25 يوليو الماضى بالاقتراع فى جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم، أن رئيس الوزراء الجديد عمران خان وغيره من القادة السياسيين البارزين من بينهم شهباز شريف رئيس حكومة إقليم البنجاب فى باكستان، والرئيس الأسبق آصف على زرداري، حضروا مراسم أداء اليمين الدستورية.

وكان حزب حركة (الإنصاف) حصل فى الانتخابات البرلمانية العامة التى جرت فى 25 يوليو الماضى على 158 مقعدًا بالبرلمان، فى حين حصل حزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية) على 82 مقعدًا، وحزب الشعب الباكستانى على 53 مقعدا.

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبه، بعد غد الأربعاء المقبل، ورئيس الوزراء، يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أن الرئيس الباكستانى ممنون حسين قد دعا، يوم الجمعة الماضي، البرلمان لعقد جلسة للإشراف على أداء قسم الأعضاء المنتخبين حديثًا لتولى مناصبهم مشرعين بمجلس النواب.

 


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