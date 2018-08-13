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الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:52 م
خالد صلاح
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أسهم البنوك الأوروبية تواصل الهبوط مع استمرار المخاوف المرتبطة بتركيا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:28 ص
أسهم البنوك الأوروبية تواصل الهبوط مع استمرار المخاوف المرتبطة بتركيا اسهم _ أرشيفية
رويترز
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تراجعت أسهم البنوك الكبرى فى أوروبا، اليوم الاثنين، وأشار متعاملون إلى أن المخاوف المستمرة حيال أزمة العملة في تركيا من العوامل الأساسية التى أضرت بالقطاع.

ونزل مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 1.2 بالمئة وحام قرب أقل مستوى منذ أواخر يونيو الماضي ونزل للجلسة الرابعة على التوالي.

واليوم تعافت العملة التركية من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها الليلة الماضية عند 7.24 ليرة مقابل الدولار، بعد أن تعهد البنك المركزي بتوفير سيولة وخفض الاحتياطي الإلزامي من الليرة والعملة الأجنبية لدى البنوك التركية.

ونزلت السندات الدولارية للبنوك التركية وأسهم البنوك الأوروبية التي لها أنشطة في تركيا مثل أوني كريديت وبي.إن.بي باريبا وبي.بي.في.أيه وآي.إن.جي.

وهبط سهم دويتشه بنك أيضا بعدما خفض بنك أوف أمريكا ميريل لينش تصنيفه السهم إلى "أداء دون أداء السوق".


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