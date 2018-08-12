5 أزمات سببها رئيس مدينة ابوحماد بالشرقية الموقوف عن العمل.. تعرف عليها

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم 10398 لسنة 2018 بوقف نبيل فاروق عبد الحليم رئيس مركز ومدينة أبو حماد عن العمل إحتياطياً لمدة 3 اشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف .

ويأتى هذا القرار على خلفية سرقة السيارة الحكومية المخصصة لرئيس مركز ومدينة أبو حماد من أسفل منزله بكفر صقر ولعدم إلتزامه بتعليمات المحافظ بعدم ترك السيارات الحكومية خارج الأماكن المخصصة لها بنطاق كل مركز وحى وذلك لحمايتها من السرقة أو التلف وحفاظاً على المال العام .

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية بضرورة تواجد ومبيت السيارات الحكومية فى الأماكن المخصصة لها بكل مركز ومدينة وحى " جراج الحملة الميكانيكية " لإحكام الرقابة والسيطرة عليها وحمايتها من السرقة وحفاظاً على المال العام .

يذكر ان محافظ الشرقية سبق وأن أطاح قبل أسبوعا بـ نبيل فاروق من رئاسة مدينة الزقازيق التى تولاها قبل عامين الى مركز أبوحماد بسبب الإهمال و تدنى مستوى الأداء.

و يرصد " اليوم السابع " عدد من الأزمات التى تسبب فى تفاقمها المحاسب نبيل فاروق، ابزرها انتشار القمامة فى جميع المناطق لاسيما الأحياء الراقية والتجارية ، كالقومية والغشام إلى مناطق لبؤر لتجمع القمامة من كل الجوانب وانتشار للخراف والماعز الذين يرعون فيها لكل بواقى الطعام من القمامة، فى مشهد يثر اشمئزاز المواطنين ، و كذلك التعديات على الحزم الأخضر نهايات المدنية من ناحية الغشام ، العصلوجي، الأحرار، الزراعة، الذى تحول الى أبراج يتم بناءها على ارضى زراعية فى وضح النهار ، دون تتدخل المسئولين لوقف التعديات على الأرضى الزراعية ، و على سيبل المثال ففى الشارع الرئيسى الرابط بين حى السلام مالغشام، تحول الطريق الى مكان لتلخص من ردش و حفر الأبراج المخالفة ، مما تسبب فى حوادث و تلف للعديد من سيارات المارة ، فضلا عن تحول الأرضى الزراعية التى كانت تقع على جانبى الطريق للأبراج شاقه

كما فشل فى التنسيق مع مديريات لتوفير الخدمات فى القرى التابعة للمركز منها الرى فكانت السمة الغالبة انسداد الترع و المصارف بالجماعة و المخلفات و انتشار القوارض، كذلك عدم المتابعة الجادة للمشروعات الخدمية كميات الرفع لمياه الصرف، فضلا عن الإهمال فى حقوق القرى التى لم تدرج فى خطة الصرف، و تركها و تراكم مياه فيها المجاري، مما حول القرى الواقعة فى حزام المدينة أشبه بنجوع ما قبل عهد الستينيات تفتقر جميع الخدمات.

كما وافق على تنفيذ جزيرة بعرض الطريق من مدخل مدينة الزقازيق من ناحية الشوبك، بمعرفة الطرق الكبارى دون أى إعتراض أو إبلاغ الجهات المعنية لوضع إشارات أو إنارة لها مما تسببت فى إغلاق الطريق وتكدس مرور فضلا عن وقوع حوادث، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والفجر حيث تنعدم الرؤيا، فيتفاجأ السائقين بهذه الجزيرة، والتى تسببت فى عدد من الحوادث مما أجبر المحافظة على إزالتها.

و خلال أعمال تجميل و نظافة العام الماضي، تم دهان تمثال الذى يجسد وقفة الزعيم عرابى و هو على الحصان العام الماضى بمدخل الزقازيق من ناحية قرية هرية، والذى تسبب فى موجه من السخرية بعد وصفة بـ " الرجل الأخضر "، واضطرت المحافظة بإعادة الدهان مرة أخرى .