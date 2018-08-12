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16ساحة مفتوحة و56 مسجدا لصلاة عيد الأضحى المبارك بجنوب سيناء

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:54 ص
16ساحة مفتوحة و56 مسجدا لصلاة عيد الأضحى المبارك بجنوب سيناء الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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صرح الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، بأن المديرية قد أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تحديد 16 ساحة مفتوحة لأداء صلاة العيد على مستوى 9 مدن، هى "طور سيناء العاصمة وشرم الشيخ ورأس سدر وأبوزنيمه وأبورديس، ودهب ونويبع" بالإضافة إلى 56 مسجداً ستقام بهم صلاة العيد فى 9 مدن منها طابا وكاترين .

وأضاف الرواى فى تصريح خاص "لليوم السابع" إنه تم تحديد 4 ساحات مفتوحة بمدينة الطور و3 ساحات برأس سدر و3 ساحات بأبورديس و5 ساحات بنويبع وساحة واحدة بشرم الشيخ

وأشار الراوى، أنه سوف يكون لكل ساحة إمام وخطيب أساسى بالإضافة إلى إمام وخطيب إحتياطى، وتم إعداد ثلاث ساحات بمدينة الطور، إحداها بإستاد طور سيناء، والأخرى بمركز شباب الجبيل، والأخيرة بمسجد الفيروز، بجانب خمسة مساجد جامعة لصلاة عيد الاضحى المبارك

وأضاف أن مدينة رأس سدر تشهد تجهيز ساحتين، وهما ساحة مركز شباب أبو صويرة وساحة مسجد قباء بالإضافة إلى خمسة عشر مسجد لصلاة عيد الأضحى، ويتم إعداد ثلاث ساحات بمدينة أبو رديس، وهى "مسجد الزهراء ومسجدا لإمام على وساحة مركز شباب أبورديس" بالإضافة لخمسة مساجد جامعة لصلاة العيد الأضحى.

أما بالنسبة لمدينة نويبع فيتم إعداد ساحة مسجد التقوى وساحة مسجد شباب المزينة وساحة مسجد الترابين، بالإضافة إلى اثنين مسجد أخرى، وفى مدينة طابا سيتم تجهيز مسجد السلام ومدينة شرم الشيخ وساحة مسجد الصحابة، وإثنا عشر مسجد جامع كبير لصلاة عيد الأضحى.

وأضاف الراوى، أنه بالنسبة لمدينة أبو زنيمة فبها 8 مساجد جامعة لصلاة عيد الأضحى المبارك ومدينة سانت كاترين بها 4 مساجد جامعة كبيرة لصلاة عيد الأضحى ومدينة دهب بها 3 مساجد كبيرة لصلاة عيد الأضحى.

 


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