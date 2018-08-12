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وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدعو المفوضية السامية نقل مكتبها إلى عدن

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:10 ص
وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدعو المفوضية السامية نقل مكتبها إلى عدن جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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دعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ، السبت، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى اليمن العبيد أحمد العبيد، إلى نقل مكتب المفوضية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن مع كافة موظفى المكتب.

وأشارت الوزارة اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى أن ذلك يأتى بعد منع الحوثيين موظفى مكتب المفوضة من دخول صنعاء ومزاولة عملهم من هناك، مؤكدة أنها ستسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة الشرعية للعمل على توفير بيئة آمنة لهم.

وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن "إصرار مكتب المفوضية فيما مضى وبقية المنظمات الدولية للاستمرار فى العاصمة التاريخية صنعاء كان خطأ فادحا ويسيئ للعمل الإنسانى والحقوقى ويؤثر على حياد ومهنية هذه المنظمات ، وأن هذه المليشيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم جسيمة ضد اليمنيين، وبشكل ممنهج ،ناهيك أن مناطق سيطرة المليشيا تعد مناطق شديدة الخطورة وتعرض حياة العاملين والمراقبين فى المجال الحقوقى والإنسانى للخطر".

وأضافت "لا يمكن للمنظمات القيام بعملها هناك حيث نلاحظ منذ بدء الانقلاب لم يستطع المكتب زيارة المعتقلين والمخفيين قسرا وبالتحديد كبار السن منهم ، ولَم يستطع الضغط على الحوثيين بإيقاف التعذيب داخل معتقلاتهم ومنع استخدام الأطفال فى المواجهات المسلحة، وكان احد أسباب ذلك بأن المكتب يباشر أعماله من مناطق سيطرتهم".

وأكدت الوزارة أن نقل مكتب المفوضية إلى عدن سيمنح العاملين فرصة المراقبة والرصد بسلالة وبدون قيود وسيحد بدوره من انتهاكات الحوثيين بالإضافة إلى الرصد بشكل أفضل، مجددة استعداد الحكومة الشرعية بكل مؤسساتها ووزارتها فى تسهيل مهام وأعمال تلك المنظمات بما يكفل نجاحها وتميزها من اجل تحقيق أهدافها.

 


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