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هجوم بالقنابل يؤدى إلى وقف خط نفطى فى كولومبيا

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:00 ص
هجوم بالقنابل يؤدى إلى وقف خط نفطى فى كولومبيا عناصر من الجيش الكولومبى
بوجوتا (رويترز)
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أعلنت شركة إيكوبترول الحكومية النفطية الكولومبية، وقف ضخ النفط عبر خط أنابيب كانو ليمون-كوفيناس بسبب هجوم بالقنابل، ووقع الهجوم مساء الجمعة فى منطقة ريفية فى بلدة سارافينا فى إقليم أروكا قرب الحدود مع فنزويلا.

ولم تنسب شركة إيكوبترول الهجوم إلى جماعة مسلحة معينة ولكن مصادر عسكرية قالت إن جيش التحرير الوطني،وهو الجماعة المتمردة الوحيدة التى مازالت نشطة فى كولومبيا، هاجم هذا الخط 60 مرة هذا العام.

وقالت إيكوبترول فى بيان إن "الحادث تسبب فى تسرب النفط الخام إلى الغطاء النباتى والتربة دون التأثير على مصادر المياه ووصوله إلى جزء من طريق يعمل كطريق بديل من سارافينا إلى بلدة تامي".

وعلى الرغم من توقف هذا الخط الذى يستطيع نقل ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا لم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير من حقل كانو ليمون الذى تديره شركة أوكسيدنتال بتروليوم.

 

 


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