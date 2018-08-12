ننشر صور مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات لأوكار تكفيريين بالعريش

ينشر "اليوم السابع" صور مقتل 12 إرهابيا بالعريش، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تُفيد قيام مجموعة من العناصر الإرهابية باتخاذ قطعة أرض مسورة بمنطقة الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش وكراً.

على الفور وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، واستهداف تلك العناصر فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبل العناصر الإرهابية، حيث تم التعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 12 عنصرا "جارى تحديدهم" وعثر بحوزتهم على ( 4 بنادق آلية – 1 بندقية خرطوش – كمية من الذخيرة – 2 عبوة ناسفة مُعدة للتفجير.