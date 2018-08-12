ننشر تفاصيل حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن الجيزة

شهدت حركة التنقلات الداخلية للضباط التى اعتمدها اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة اليوم الأحد تجديد الثقة فى عدد كبير من رؤساء مباحث الأقسام والإبقاء عليهم فى مناصبهم.

جاءت أبرز التنقلات كالتالى: تولى العقيد طارق حمزة مدير إدارة مكافحة الآداب بالجيزة، والمقدم أحمد الوليلى مفتش مباحث الصف وأطفيح والعقيد احمد نجم مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، المقدم على عبد الكريم مفتش مباحث البدرشين والعياط، والعقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث بولاق الدكرور والجيزة، والإبقاء على الرائد هانى الحسينى رئيسا لقسم شرطة الدقى، والرائد مصطفى خليل رئيسا لقسم شرطة العجوزة، وتولى الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، والرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية، والرائد محمد عواض رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامى.

كما تولى العميد عمرو البرعى مفتش مباحث الدقى والعجوزة، والرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، والرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، والرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث العمرانية، والرائد محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر.