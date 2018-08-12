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الأحد، 12 أغسطس 2018 04:03 م
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مياه القناة بالإسماعيلية: انتهاء مشكلة بلابسة أبوصوير بتكلفه 80 ألف جنيه

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:44 م
مياه القناة بالإسماعيلية: انتهاء مشكلة بلابسة أبوصوير بتكلفه 80 ألف جنيه جانب من الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه، عن إنهاء أزمة عزبة البلابسه بمركز ومدينة أبوصوير، بعمل بوستر مياه بعزبة البلابسه، وتم الاتفاق على عمل غرفة التشغيل، وسوف يتم العمل فورا بمتابعة وإشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيليه.

وأشار عزب، إلى أنه تم عقد إجتماع تنسيقى، ضم المهندس محمود حسونة مدير منطقة القصاصين، والمهندسة شيماء النادى مدير إدارة المياه بقطاع الإسماعيليه، وصبحى العبد رئيس شبكات قطاع الإسماعيليه، للبدء فى تنفيذ الأعمال من خلال زيارة ميدانية على أرض الواقع، وتحديد مستلزمات التنفيذ، وذلك ضمن أعمال الجهود الذاتية، وفى إطار تنفيذ التواصل مع المواطنين لحل المشكلات التى تواجههم فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

 


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