موجز 10 مساء.. الفريق عبدالمنعم التراس يتولى رئاسة الهيئة العربية للتصنيع

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع.

أعلن الألمانى توماس توخيل، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة كان، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى الفرنسى، والتى تنطلق فى التاسعة من مساء اليوم الأحد.

كشف كل من إرنستو فالفيردى وبابلو ماشين المديرين الفنيين لفريقى برشلونة وإشبيلية عن التشكيل الأساسى لمواجهة الفريقين بالسوبر الإسبانى، فى المباراة التى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم الأحد بمدينة "طنجة" المغربية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع.

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم الاستجابة لما يقرب من 4139 شكوى للمواطنين بنسبة 31% حتى الآن من الشكاوى المفترض حلها، منذ بدء تنفيذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" التى أطلقها الجهاز، وبدأ تنفيذها اعتبارا من أمس السبت، وتستمر لمده أـسبوع بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

أعلن المهندس محمد فرج القيادى بحزب التجمع، وفاة المفكر اليسارى سمير أمين منذ قليل عن عمر يناهز 86 عاما، قائلا: "فقدت مصر اليوم أحد أهم مفكريها الاقتصاديين".

تنظم سفارة مصر فى أنجولا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الخارجية المصرية زيارة لوزير الطاقة والمياه الأنجولى جواو بورجيس يرافقه وفد فنى رفيع المستوى من وزارة الطاقة والمياه الأنجولية إلى القاهرة غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل لبحث العلاقات الثنائية فى مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، ودعم دخول الشركات المصرية للاستفادة من السوق والامكانيات الأنجولية الوفيرة فى تلك المجالات.

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، 439 من حجاج بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكانو وڤيينا وتونس فى رحلة ترانزيت للأراضى المقدسة عبر مطار القاهرة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رفع نسبة الخدمة فى زيادات أسعار السيارات فى المدارس الخاصة للعام الدراسى.

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادى فى حركة فتح، أن مصر تتولى ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أن ما بذل فى هذا الصدد خلال الفترة الماضية والراهنة هو بسبب إدراك القاهرة بالأوضاع الصعبة، التى تمر بها القضية الفلسطينية، وتابع: "الكل يدرك ويعلم الجهد المصرى هو جد كبير ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل جديدة فى اعترافات الراهب المشلوح أشعياء المقارى، خلال التحقيقات، والذى كشف خلالها أنه حاول قتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادى النطرون مرتين سابقا ولكنه فشل فى المرة الأولى لأنه وجد رئيس الدير يصلى، والمرة الثانية نام واستيقظ متأخرا ولم يتمكن من تنفيذ جريمته لأن رئيس الدير كان قد وصل إلى الكنيسة، وفى المرة الثالثة كان حريصا على الاستيقاظ مبكرا لتنفيذ جريمته البشعة فى الفترة الزمنية من الساعة الثالثة قبل الفجر، وكذا خلال المسافة التى يسير منها رئيس الدير للكنيسة.

كشفت وثائق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عددًا من أسرار تنظيم الإخوان الإرهابى، وأظهرت الحيل التى يلجأ إليها المتشددون لبث أفكارهم المسمومة فى المجتمع، ومنها الطرق التى يتبعها التنظيم الإرهابى فى تجنيد أتباعه وبناء قواعده عبر اختراق نظم التعليم والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية.

حصلت "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الداخلية للضباط التى اعتمدها اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة اليوم الأحد، وشملت الحركة تولى العميد ممدوح أبو حمادة إدارة المعلومات، والعميد محمود هويدى مدير إدارة التحريات والعميد حاتم فوزى إدارة التنفيذ، والعميد أشرف فودة مدير إدارة العمليات والعقيد طارق حمزة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب، والعقيد حسام أنور وكيل إدارة التنفيذ، والعقيد محمد حامد وكيل إدارة المخدرات، والعقيد محمد مصطفى مدير إدارة مكافحة سرقة السيارات، والعقيد عصام نبيل مدير إدارة مكافحة جرائم النصب.

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع على مسافة 64 كيلومترا جنوب غربى كاكتوفيك فى ألاسكا.





نشر اللاعب المصرى محمد صلاح بعد تألقه فى مباراة اليوم أمام ويست بروميتش وإحرازه هدف، صور احتفاله بالهدف وصور الجماهير وهى تحمل صوره خاصة انه أصبح معشوق جماهير ليفربول الأول.





قال النائب خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه تقدم بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن رفع أسعار بعض الأدوية خلال الفترة الماضية.