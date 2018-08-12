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الأحد، 12 أغسطس 2018 08:13 ص
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موجة جفاف تضرب شمال شرقى الصين وتأثر 11 ألف شخص ومليون هكتار

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:33 ص
موجة جفاف تضرب شمال شرقى الصين وتأثر 11 ألف شخص ومليون هكتار موجة جفاف _ صورة أرشيفية
بكين أ ش أ
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أعلن مكتب السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقى الصين مواجهة 11 ألفا من سكان المقاطعة نقصا فى مياه الشرب وتضرر أكثر من مليون هكتار (2.3 فدان) من المحاصيل، بسبب موجة جفاف تضرب المقاطعة نتيجة قلة الأمطار ودرجات الحرارة المرتفعة.

وذكر المكتب - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الأحد - أن سلطات الموارد المائية الصينية أرسلت 8 فرق لمكافحة الجفاف ونشر المضخات ونقل المياه فى مركبات ورى المحاصيل، كما تبحث دوائر الأرصاد الجوية تعزيز الأمطار الصناعية.

وتراجع منسوب الأمطار بالمقاطعة فى هذا العام بواقع 40% مقارنة مع العام الماضي، فيما تتعرض المقاطعة لموجة حرارة ممتدة هذا الصيف، حيث تشهد بعض مناطقها ارتفاعات قياسية فى درجات الحرارة، وصلت فى مدينة "شنيانغ" عاصمة المقاطعة فى 2 من الشهر الجارى إلى 38.4 درجة مئوية وهى أعلى درجة مسجلة منذ عام 1951.

 


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