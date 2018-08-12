"موانئ بورسعيد" تسجل دخول وخروج 24 سفينة بضائع وحاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى إستقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الأحد 24 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.
أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة، كما سجل الميناء تواجد 3 سفن بضائع عامه على الأرصفة.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة