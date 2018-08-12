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"موانئ بورسعيد" تسجل دخول وخروج 24 سفينة بضائع وحاويات

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:49 ص
"موانئ بورسعيد" تسجل دخول وخروج 24 سفينة بضائع وحاويات ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى إستقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الأحد 24 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة، كما سجل الميناء تواجد 3 سفن بضائع عامه على الأرصفة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


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