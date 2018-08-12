مقتل 8 أشخاص ونجاة آخر فى تحطم طائرة إندونيسية

رويترز

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد إن فرق بحث وإنقاذ عثرت على 8 قتلى وناج واحد بعد تحطم طائرة فى إقليم بابوا الشرقى.

وانقطع اتصال طائرة الركاب التابعة لشركة ديمونيم أير مع غرفة التحكم بعد ظهر أمس السبت ، وعثر سكان محليون عليها في وقت لاحق في منطقة بيجونونجان بينتانج ، وكانت الطائرة تقل 9 ركاب منهم فتى 12 عاما نجا من الحادث.

ويعانى الطفل من كسور بالعظام ويتلقى العلاج فى مستشفى محلى.

ولدى إندونيسيا سجل سىء فيما يتعلق بسلامة الطيران وتكرار الحوادث، وتحطمت طائرة تابعة لشركة أير آسيا في طريقها من سورابايا إلى كوالالمبور فى أواخر عام 2014 ، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 162 شخصا.