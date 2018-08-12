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مقتل 46 من ميليشيات الحوثى فى غارات ومواجهات مع التحالف والمقاومة اليمنية

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:48 ص
مقتل 46 من ميليشيات الحوثى فى غارات ومواجهات مع التحالف والمقاومة اليمنية عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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لقى 46 عنصرا من ميليشيات الحوثى مصرعهم فى غارات جديدة للتحالف العربى ومواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة فى جبهات الساحل الغربى خلال الساعات 24 الماضية.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم (الأحد) أن الغارات تركزت فى ضواحى مديريات التحيتا وزبيد والحسينية بينما تركزت المواجهات فى قرب الدريهمي.

وكانت تعزيزات عسكرية وصلت للمقاومة اليمنية الى الدريهمى استعدادا لبدء عملية عسكرية لاستعادة مركز المديرية من ميليشيات الحوثي.

وقد تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمني، بإسناد من التحالف العربي، من تحرير مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، فى جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر، جنوبى غرب محافظة صعدة.

 


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