مصرع وإصابة 20 من عناصر المليشيا الحوثية باليمن فى غارات جوية بصرواح

عدن أ ش أ

استهدفت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، خلال عدة غارات جوية تجمعات لمليشيا الحوثى الانقلابية، فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى أن المقاتلات استهدفت التجمعات الحوثية فى التبة السوداء بمنطقة المشجح بمديرية صرواح ، وأسفرت عن مصرع واصابة نحو 20 من عناصرها ، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

كما استهدفت المقاتلات منصة اطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيا الحوثية فى التبة الحمراء فى المنطقة ذاتها ، مما أدى إلى تدميرها ومصرع عدد من عناصر المليشيا المتواجدين فى الموقع.