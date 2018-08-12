video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع وإصابة 20 من عناصر المليشيا الحوثية باليمن فى غارات جوية بصرواح

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:16 م
مصرع وإصابة 20 من عناصر المليشيا الحوثية باليمن فى غارات جوية بصرواح عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

استهدفت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، خلال عدة غارات جوية تجمعات لمليشيا الحوثى الانقلابية، فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى أن المقاتلات استهدفت التجمعات الحوثية فى التبة السوداء بمنطقة المشجح بمديرية صرواح ، وأسفرت عن مصرع واصابة نحو 20 من عناصرها ، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

كما استهدفت المقاتلات منصة اطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيا الحوثية فى التبة الحمراء فى المنطقة ذاتها ، مما أدى إلى تدميرها ومصرع عدد من عناصر المليشيا المتواجدين فى الموقع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن تبحث سبل تأمين الممرات البحرية من خطر المليشيات الحوثية الانقلابية

مصرع

إصابة

عناصر المليشيا الحوثية

أخبار اليمن

اليمن

غارات جوية

صرواح




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة